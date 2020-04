Premier Mark Rutte was er afgelopen dinsdag duidelijk over: het Nederlandse voetbalseizoen zit erop. De KNVB praat morgen met betrokken clubs over het beëindigen van het lopende seizoen in de eredivisie. AT5 blikt met kenners vooruit op mogelijke besluiten en de gevolgen die er sportief en financieel zijn voor Ajax.

'Het is ook grappig om te zien dat de andere clubs in de eredivisie, die normaal gesproken Ajax het leven zuur maken en hun 'haat' naar Ajax kenbaar maken, nu 180 graden draaien en eigenlijk eisen dat Ajax het startgeld van de Champions League verdeelt over alle eredivisieclubs. Mijn onderbuikgevoelens zeggen dat Ajax dit niet moet doen. Maar als het betekent dat de salarissen van de kantinejuffrouw of de terreinknecht bij andere clubs daarmee worden betaald, dan vind ik dat niet meer dan logisch dat Ajax dat doet.'

'Mochten we de titel krijgen zou ik hem niet op Wikipedia zetten. Maar het zou wel heerlijk zijn om die tsunami van andere clubsupporters over ons heen te krijgen', zo zegt Arco Gnocchi van De Pantelic Podcast.

Volgens Jansen is het voorstel voor een seizoensfinale tussen de Amsterdammers en de Alkmaarders niet verstandig. 'Wanneer zou je die dan moeten gaan spelen, als je tot 1 september niet kan voetballen. De gezondheid gaat op dit moment voor en we zullen er ook aan moeten wennen dat we waarschijnlijk dit jaar gaan voetballen zonder publiek in het stadion. De voetbalclubs zullen iets creatiefs moeten verzinnen, hoe je daar invulling aan geeft. '

Freek Jansen, sportredacteur bij het AD, begrijpt de ergernis bij Ajax wat betreft de financiële compensatie naar andere eredivisieclubs. 'Er staan geen kluizen met geld in de Johan Cruijff Arena. Marc Overmars zorgt ervoor dat Ajax veel geld binnenhaalt, maar de club heeft ook een dure huishouding en ze hebben het geld net zo hard nodig om overeind te blijven als de andere clubs. Maar mochten ze het toch moeten verdelen, dan vind ik het niet meer dan logisch dat alleen AZ een bepaalde compensatie krijgt.' De nummer twee op de ranglijst staat namelijk in punten gelijk met Ajax, maar heeft wel een slechter doelsaldo.

'Stel je moet 1,5 meter afstand houden in een stadion, dat is gewoon niet te doen'

Erik Rezelman, journalist bij RTLZ, zegt dat Ajax zich over dit jaar geen zorgen hoeft te maken. Maar als de coronamaatregelen langer van kracht blijven, dan kunnen er in de toekomst wel problemen ontstaan. 'Stel je moet 1,5 meter afstand houden in een stadion, dat is gewoon niet te doen. Dus zal Ajax net zoals vele andere clubs zich moeten voorbereiden op een lange periode zonder publiek.'

Durven mensen het stadion nog in?

'Je weet ook niet of iedereen zijn seizoenskaart kan en gaat behouden. Voor de coronacrisis waren er zo'n dertigduizend aanvragen voor seizoenskaarten en was er sprake van om de Arena uit te breiden. Maar zulke ideeën gaan van tafel als mensen hun seizoenskaarten opzeggen, omdat ze het niet meer kunnen betalen. Volgens Rezelman zijn er ook genoeg oudere Ajacieden met een seizoenskaart die straks vanwege hun gezondheid het stadion niet meer in durven.

'Ik hoop dat het contract met Chelsea over Ziyech waterdicht is, want de transfermarkt keldert op dit moment.' Rezelman denkt dat spelers als Nicolás Tagliafico en André Onana straks voor de helft van de prijs verkocht worden.

'Uiteindelijk praten we over de grootste bijzaak in het leven en blijft het een spelletje. Ik zie bijvoorbeeld allemaal filmpjes op de Instagram van Tagliafico die oefeningen doet in zijn woonkamer, terwijl er bedrijven failliet gaan. Voetbal is en blijft een spelletje en voetbalclubs moeten zich niet zo aanstellen.'