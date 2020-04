Onrust onder gedetineerden Schiphol neemt toe na nieuwe besmettingen

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt in het Justitieel Complex Schiphol, maken gedetineerden zich in toenemende mate zorgen. Volgens hen worden er te weinig maatregelen genomen.

Drie gevangenen van verschillende afdelingen van de inrichting slaan daarom alarm in Het Parool.

Zorgen

'Elke week blijken nieuwe medegevangenen hier positief getest te zijn op het coronavirus, maar nog steeds houden de meeste bewaarders geen 1,5 meter afstand, dragen ze geen mondkapjes en handschoenen', verklaart een gedetineerde aan de krant.

Afdelingsgenoten zouden zich ook zorgen maken. 'We roepen de directie op iedereen te testen, zodat we weten waar we aan toe zijn en wie ziek is, maar ze doen het niet. We mogen niet naar de bibliotheek en krijgen geen bezoek, maar luchten nog steeds samen, met tientallen tegelijk.'