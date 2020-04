Komende weken vaccinaties tegen hersenvliesontsteking: 'Heel belangrijk om je kind te vaccineren'

Door te vaccineren bescherm je kinderen, maar ook kwetsbaardere mensen in de samenleving tegen gevaarlijke ziektes. Mimouna Akhmouch is jeugdarts bij de GGD. Zij vertelt Amsterdam Informeert : 'Het is heel erg belangrijk om je kind te vaccineren. Je beschermt niet alleen je kind, maar ook de hele groep. Zoals kwetsbare kinderen en ouderen'.

Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus kunnen de jongeren veilig een prik halen. Jongeren maken zelf een afspraak nadat ze de brief hebben ontvangen. GGD jeugdverpleegkundige Yvonne Olsthoorn 'We bellen alle ouders of jongeren voorafgaand de afspraak met de vraag of iedereen in het gezin klachtenvrij is. Onze collega's mogen ook alleen werken als ze klachtenvrij zijn en we nemen goede hygiënemaatregelen'. Ook de Ramadan hoeft het halen van de prik niet in de weg te staan. 'Tijdens de Ramadan is het veilig om de prik te halen, het vasten hoeft dan niet verbroken te worden,' aldus jeugdverpleegkundige Yvonne Olsthoorn.