De dag dat Cruijff's Barcelona tegen AFC speelde en veel meer over Johan

Zondag 6 augustus 1995, het jaar dat één van Amsterdams grootste amateurclubs 100 jaar bestond, was een heel bijzondere dag. Die dag kwam het grote Barcelona, met Johan Cruijff als trainer, naar de stad om een oefenpotje tegen AFC te spelen op sportpark Goed Genoeg in Zuid. Sterren als Josep Guardiola, Bakero, Robert Prosinecki, Gheorghe Hagi en Jordi Cruijff (met nummer 14) stonden tegenover AFC. Vandaag is de 73e geboortedag van Johan, daarom dit artikel met verhalen die AT5 over hem heeft gemaakt.

Het was een memorabele dag weet ook nog Dennis Gebbink, nu bekend van Only Friends, de sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. Toen was hij middenvelder bij AFC. Er zat en stond 5000 man rond het veld en in de tweede helft veroorzaakte Gebbink een strafschop. 'Ik schopte die Amor geloof ik onderuit', vertelt Gebbink. De pingel werd genomen door Jordi Cruijff. Hij schoot hoog over.

Quote 'Guardiola en Bakero riepen constant 'ariba ariba' naar elkaar. Ik dacht echt 'kan het nog sneller?' dennis gebbink, oud-speler afc

Gebbink weet het allemaal nog als de dag van gister. 'Het is een prachtige herinnering. We hadden net zomerstop gehad en flink de bibbers om tegen Barcelona te spelen. Ik was het type hardwerkende middenvelder en stond tijdens de wedstrijd vooral tussen Bakero en Guardiola. Ze riepen constant 'ariba ariba' naar elkaar. Ik dacht echt 'kan het nog sneller?', heb nog nooit zoveel gelopen.' 'Maar zo slecht hebben we het niet gedaan. En het was een enorme eer om tegen het Barcelona van meneer Cruijff te spelen. En nog mooier is natuurlijk dat ik meneer Cruijff daarna nog heel veel heb gezien bij mijn Only Friends. Hij heeft ontzettend veel gedaan voor ons. Ik heb hele warme herinneringen aan hem.'

Quote 'Cruijff was zo boos dat hij de selectie na de wedstrijd een straftraining gaf' DENNIS GEBBINK, OUD-SPELER AFC

Gebbink lepelt nog een anekdote op. 'Het verhaal gaat dat Cruijff zo boos was op de selectie over het matige spel, dat hij -nadat het sportpark helemaal leeg was- de selectie weer het veld op heeft gestuurd voor een straftraining. Laten we bij deze dan maar afspreken dat het waar is.'

In de eerste helft had Barcelona ook al een pingel gemist. Met de rust was het nog maar 1-0 voor de ploeg van Cruijff, terwijl AFC-voorzitter Van der Klaauw nog voor een afstraffing vreesde. AFC was nog maar vijf dagen in training voor het nieuwe seizoen. 'Gelukkig kan ons scorebord niet verder dan de 9, dus dan beginnen we weer op 1', zei hij destijds voor de wedstrijd.

Na rust kwam AFC zowaar gelijk door een eigen doelpunt. Pech voor AFC was dat Jordi Cruijff behoorlijk getergd was na het missen van zijn strafschop, want daarna maakte hij er nog drie. Uitslag 1-4 dus en dat was helemaal niet slecht tegen de Blaugranas.

Na de wedstrijd sprak AT5 nog met Jordi Cruijff die het fijn vond om weer even in Amsterdam te zijn. 'Het was een mooie wedstrijd. Ik heb vroeger heel vaak tegen AFC gespeeld, ook tegen Zeeburgia en DWS, dat waren altijd mooie wedstrijden. Ik heb een fantastisch leven in Barcelona maar het is fijn om weer even terug te zijn. Ik ga ook niet stappen vanavond, want ik kan nu eindelijk mijn familie weer zien.'

Hieronder meer items over en met Johan Cruijff. Onder meer de minidocu Cruijff en ik waar John Heitinga, Sjaak Swart, Anouk Hoogendijk en Barbara Barend vertellen over hun band met de legendarische nummer 14.

In 1997 opende Cruijjf het nieuwe Ajax Museum. In dit item ook Jan Mulder, Heinz Stuy, Gerrie Muhren, Simon Tahamata en Bobbie Haarms.

Interview in 1995 met Johan over onder meer de naamgeving van de Amsterdam Arena die toen werd gebouwd. Hij vond het 'typisch Nederlands' dat het stadion (toen) niet naar hem werd vernoemd.

Deel 2 van bovenstaand interview in 1995. Hier gaat het vooral over zijn ploeg Barcelona. Ze hadden toen een 'rampseizoen' achter de rug en de ploeg was in het Drentse Roden voor een trainingskamp. AT5 ging daar naar toe.