Horecaondernemer 'viert' vijfjarig jubileum: 'Ik hou mijn hart vast'

Hij had zich het vijfjarige jubileum van zijn oesterbar in de Gerard Doustraat wel wat anders voorgesteld. Toch zit ondernemer Edwin Koeyer niet stil: sinds vorige week kunnen Amsterdammers paella bij zijn bar afhalen. 'Maar als dit tot het einde van het jaar doorgaat, gaan we met bosjes omvallen', verwacht hij.

Koeyer is begonnen met takeaway, 'puur omdat de mensen thuis zitten'. 'Die hebben gevraagd: 'Joh Ed, kunnen we niet iets verzinnen? Want we willen toch weer bezig zijn.' Dus we gaan vandaag verse paella maken en dat doen we het hele weekend lang', aldus de horecaondernemer.

Toch blijft de situatie volgens hem erg onzeker. 'We zijn een heel klein zaakje, ik hou mijn hart vast.'

Teleurgesteld

Veel ondernemers waren erg teleurgesteld na de persconferentie van premier Rutte van afgelopen dinsdag. Er was gehoopt op iets van een perspectief voor onder andere de horeca. Maar dat bleef uit. De week daarvoor had Rutte het nog gehad over de anderhalve meter samenleving, maar deze week kwam hij daar niet met extra informatie over.

Exclusief gaan koken

En áls straks de horecazaken weer open mogen, dan is het nog een behoorlijke uitdaging om te voldoen aan die anderhalve meter. Voor Koeyer zou dat betekenen dat er tien mensen in zijn zaak mogen zitten, in plaats van dertig.

'Daar moeten we heel creatief over gaan nadenken. We zijn nu echt een gezellig bistro-stijl visrestaurant. Maar misschien moeten we wel met de chef om tafel gaan, dat we heel exclusief gaan koken', denkt de ondernemer. 'Zodat je echt een beleving hebt met tien mensen in de zaak, en dat we dan twee shifts op een avond doen.'

'Half horeca-Amsterdam is dan leeg'

Maar de situatie moet dan ook niet te lang voortduren, denkt Koeyer. 'Dat houdt niemand vol. Dan kunnen er volgend jaar allemaal nieuwe zaken in gaan, want dan is half horeca-Amsterdam leeg.'