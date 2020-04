Trams en metro's gaan vanaf 29 april weer vaker rijden

De coronamaatregelen zijn verlengd tot 20 mei. De dringende oproep om het openbaar vervoer alleen te gebruiken als dat écht noodzakelijk is, blijft daarmee van kracht, benadrukt het GVB. Op die manier moeten mensen met vitale beroepen veilig naar hun werk kunnen reizen.

Dienstregeling voor 1,5 meter afstand

Wel is het de bedoeling dat er binnenkort weer meer trams, metro's en bussen ingezet worden. Het aantal ov-gebruikers is de afgelopen tijd namelijk licht toegenomen. Om ervoor te zorgen dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden, is het GVB van plan om de dienstregeling hierop aan te passen.

Daarbij speelt mee dat kinderen weer iets meer mogelijkheden krijgen om te sporten. Vanaf 11 mei gaan bovendien de basisscholen, kinderopvanglocaties en het speciaal onderwijs weer open. Ook dan zal het openbaar vervoer weer uitgebreid worden. Op dit moment is het nog niet bekend hoe dat er precies uit gaat zien.