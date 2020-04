Ouders moeten rekening houden met latere opening basisscholen STAIJ

In een brief aan de ouders schrijft bestuurder Arnold Jonk dat leerkrachten en schooldirecteuren na 'een buitengewoon intensieve periode ook recht hebben op meivakantie'. De medewerkers van de scholen van STAIJ zijn nu druk bezig met de voorbereiding voor de heropening. Maar tegelijkertijd moet er nu ook onderwijs op afstand gegeven worden.

Welke leraren in risicogroep?

'Scholen hebben aangegeven dat ze denken 11 mei niet te gaan halen, sommigen 12 mei ook niet', vertelt Jonk. Hij is niet van plan medewerkers van de scholen te dwingen door te werken in de vakantie. 'Zeker niet na de afgelopen periode. We zijn nu nog druk aan het inventariseren en eerst moeten we uitzoeken welke leraren in de risicogroep vallen en überhaupt niet op school mogen komen.'