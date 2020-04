Het wordt mogelijk de warmste Koningsdag ooit

Door het coronavirus is van een feestelijke buitendag geen sprake en is deze dag omgedoopt tot Woningsdag. Het weerbeeld ziet er dit Koningsdagweekend goed uit met flink wat zon, maar vooral in het noorden komen ook wolkenvelden voor. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid zijn, met 12-20 graden, groot.

Neerslag wordt dit weekend niet verwacht. De temperatuur stijgt naar 13-16 graden in het noorden en westen. In het zonnige zuiden komen de maxima uit op 17-19 graden. Vlak aan zee en in het Waddengebied is het 12-14 graden.

Warmste Koningsdag?

Maandag, Koningsdag en normaal gesproken een dag dat iedereen de straat op gaat, blijft het droog. De dag start met veel zon, maar geleidelijk is er ook bewolking zichtbaar. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur is vrij hoog voor eind april. Het wordt 16-17 graden in de kustprovincies en 18-22 graden in de rest van het land.

Mocht de temperatuur in De Bilt stijgen naar 17,7 graden of meer dan is sprake van de warmste Koningsdag. De warmste Koningsdag tot nu toe was gelijk de eerste in 2014. Deze dag werd gevierd op zaterdag 26 april.