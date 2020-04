112 Uitslaande brand op dakterras is Oost, mogelijk door barbecue

Op een dakterras op de Eerste van Swindenstraat in de Dapperbuurt is vannacht brand uitgebroken. Hoewel de oorzaak nog moet worden onderzocht lijkt het erop dat een broeiende barbecue voor het vuur heeft gezorgd. 'De bewoners hebben aangegeven dat ze eerder die avond hebben gebarbecued, dus wellicht is dat ook de oorzaak, we zijn het aan het onderzoeken', aldus een woordvoerder van de brandweer.

Even na 3 uur kregen de hulpdiensten meldingen binnen dat er vlammen van zeker twee meter hoog waren op het dak van twee woningen. Auto's van verschillende kazernes kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Vier woningen moesten tijdelijk worden ontruimd. In totaal werden 20 mensen opgevangen bij de McDonald's even verderop in de straat. Niemand raakte gewond. Naast brand- en roetschade was er ook behoorlijke waterschade.

AT5

Quote 'Kolen blijven lang heet. Door broei kan de boel in brand vliegen' woordvoerder brandweer amsterdam