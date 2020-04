50 Amsterdammers krijgen lintje, maar wel pas later dit jaar

Burgemeester Femke Halsema heeft vandaag 50 Amsterdammers opgebeld, om hen te vertellen dat ze geëerd worden met een lintje. Vanwege de coronacrisis moeten ze nog wel even geduld hebben totdat ze onderscheiding daadwerkelijk overhandigd krijgen.

Traditiegetrouw reikt de burgemeester jaarlijks de onderscheidingen uit, ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij worden daarmee in het zonnetje gezet.

Baba Sylla en Ellen 't Hoen

Onder de gedecoreerde Amsterdammers is onder meer Baba Sylla, oprichter van stichting Orange Babies. De stichting heeft door middel van voorlichting, medicatie en zorg bijgedragen aan het ter wereld brengen van een half miljoen HIV-vrije baby's. Bovendien krijgen 3000 kinderen jaarlijks onderwijs over HIV en Aids. Sylla zet zich daar al 20 jaar voor in.

Ook Ellen 't Hoen wordt dit jaar geëerd. De jurist wijdt haar leven aan het toegankelijk maken van levensreddende medicatie. Daarnaast is ze actief als vrijwilliger voor onder meer het DES Centrum, Artsen zonder Grenzen en de Stichting Farma ter Verantwoording.

Andere genomineerden zijn onder meer Hans Kesting (acteur bij Internationaal Theater Amsterdam), Gert Jan Zant (oprichter en directeur Stichting Vogel- en Zoogdierenopvang 'De Toevlucht') en Selma Ablak (zet zich sinds 2004 op vrijwillige basis in voor verschillende organisaties, vooral gericht op vrouwen en jongeren).

Duo's

Opvallend is dat er daarnaast vijf duo's worden onderscheiden, waaronder de heren Willemsen en Potemans. Zij werken samen al ruim 30 jaar als vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Amsterdam-Amstelland. Beiden zij ze onder meer actief als klusjesman, chauffeur en EHBO'er.

Naar verwachting zullen de 50 Amsterdammers hun lintje later dit jaar ontvangen, tijdens een feestelijke gelegenheid.