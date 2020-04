Twee aanhoudingen in zaak neergeschoten oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui

De politie heeft twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar het neerschieten van oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui. Het gaat om een 19-jarige man uit Amsterdam en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Abdellaoui werd vorig jaar op 6 februari onder vuur genomen. Dat gebeurde bij de George Sliekerkade op IJburg. De oud-voetballer werd daarbij in zijn been geraakt.

Ander doelwit

De politie zei vrij snel na de aanslag dat de daders mogelijk een ander doelwit voor ogen hadden. Volgens het slachtoffer zelf zou het gaan om zijn zwager. Op het moment van de schietpartij kwam hij namelijk de sleutels terugbrengen van de auto van zijn zus. Die auto had hij geleend.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar het schietincident is momenteel nog steeds in volle gang, benadrukt de politie. Daarom kan er ook nog niks worden gezegd over de rol die de verdachten mogelijk gespeeld hebben bij de schietpartij.

De mannen zijn afgelopen dinsdag en donderdag aangehouden.