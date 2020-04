Ook op 'anderhalvemetermarkt' is divers aanbod belangrijk

Hoe zien Amsterdamse markten er straks uit als we langere tijd in een anderhalvemetersamenleving moeten leven? Over die vraag buigt het gemeentelijk Marktbureau zich momenteel.

In de begindagen van de coronacrisis was er veel te doen om markten in de stad. Vooral omdat het op sommige markten nog erg druk was, terwijl de rest van de stad juist vrij rustig was.

Inmiddels gelden op markten strenge regels. Zo mag er alleen eten en drinken worden verkocht en mag dat niet ter plekke worden genuttigd. Maar hoe ziet de toekomst van de markt er uit?

Aanbod moet divers blijven

Het lijkt er in ieder geval op dat de gemeente graag méér dan alleen eet- en drinkkramen wil. Dat blijkt uit een mail van het gemeentelijk Marktbureau die (abusievelijk niet anoniem) aan honderden marktondernemers is verstuurd. 'Diverseit op markten speelt voor het Marktbureau altijd een belangrijke rol. We willen er voor zorgen dat het aanbod divers blijft', schrijft de instantie.

Het Marktbureau roept ondernemers daarom op om door te geven met wat voor koopwaar ze op welke markt staan.