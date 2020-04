FNV spant kort geding aan: 'Stop gedetineerden niet samen in een cel'

Op dit moment zit twaalf procent van de gedetineerden in een meerpersoonscel, zo staat in een persbericht. Volgens de vakbond is de kans hierdoor groot dat celgenoten elkaar besmetten.

'Het komt voor dat een van de twee celgenoten alle verschijnselen heeft en de 'gezonde' celgenoot gedwongen in die cel moet blijven', stelt FNV-bestuurder Yntse Koenen. 'Het personeel voelt zich zeer onveilig en is bang voor verdere besmetting. Iedereen loopt door gangen vlak langs elkaar, gedetineerden en personeel.'

Onrust onder gedetineerden Schiphol

De onrust is niet alleen aanwezig bij personeel, maar ook onder gedetineerden zelf. Zo kreeg AT5 al meerdere meldingen binnen van gedetineerden uit het Justitieel Complex Schiphol. Zij klaagden dat er te weinig maatregelen getroffen zouden worden om verdere besmetting tegen te gaan.

Vooral nadat een arts uit de medische staf het virus bleek te hebben, voelden zij zich niet meer veilig. En gisteren bleken er opnieuw gedetineerden besmet te zijn met Covid-19. Zes gevangenen zijn inmiddels besmet, bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een zevende gedetineerde moet nog worden getest.

Sluiten

De FNV eist vanwege dit soort situaties dat de meerpersoonscellen gesloten worden. 'Het personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen is de meerpersoonscellen meer dan zat, omdat die als gevaarlijk worden ervaren', aldus Koenen. 'De norm van anderhalve meter afstand houden is absoluut niet haalbaar in dat soort cellen.'

'Gedetineerden worden goed in de gaten gehouden'

Maar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ziet vooralsnog weinig in dat plan, zo blijkt uit een reactie van een woordvoerder in De Telegraaf. 'Gedetineerden worden alleen op een meerpersoonscel gezet als zij geen klachten vertonen, worden goed in de gaten gehouden en op het moment dat een van beide klachten krijgt worden ze direct uit elkaar gehaald.'

De DJI laat bovendien aan de krant weten dat het aantal meerpersoonscellen is teruggebracht van dertig naar twaalf procent. Ook moet er capaciteit over blijven in de gevangenis voor het geval er besmettingen zijn, stelt de woordvoerder.

Maar volgens Koenen is er voldoende capaciteit. 'Er staan nota bene vier inrichtingen leeg.'