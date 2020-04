Geen speech, geen publiek, maar wél een lintje: 'Ik ben zo blij'

De traditionele lintjesregen is dit jaar anders dan anders. Door de coronamaatregelen is er geen centrale ceremonie. De vijftig Amsterdammers die van de Koning een onderscheiding ontvangen voor hun goede werk moesten het daarom doen met een belletje van burgemeester Halsema. AT5 zag dat dit de pret voor de kersverse ridders en officieren gelukkig niet mocht drukken.

Geen stampvolle zalen, emotionele speeches en ovationeel applaus dus. In plaats daarvan zijn de onderscheidingen telefonisch uitgedeeld. Vijftig Amsterdammers werden zo in het zonnetje gezet als dank voor hun, vaak jarenlange, tomeloze inzet voor de maatschappij.

Karolina Spaić is één van de gelukkigen. Vandaag werd haar harde werk en inzet als directeur van het ZID Theater beloond. Zij kreeg een belletje met het bijzondere nieuws dat ze tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd. 'Het is gewoon onwerkelijk, ik ben zo blij en trots. Ik kan het gewoon niet geloven', aldus Karolina.

Karolina ontving het telefoontje van de burgemeester in 'haar'' ZID Theater. Alleen haar man Sebo en dochter Lara waren erbij. Die zijn apetrots: 'Ik vind het ontzettend goed wat ze doet, ik ben zo blij voor haar', aldus dochter Lara. Sebo sluit zich hierbij aan 'Ik ben zo blij dat ze nu een keer zelf in het zonnetje wordt gezet, ik ben heel trots.'