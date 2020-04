Twee lichtgewonden bij woningbranden in Noord en Amstelveen

Rond 17.30 uur brak aan de Noorddammerlaan in Amstelveen brand uit in de keuken van een woning. Volgens omstanders nadat de vlam in de pan was geslagen. Een man is door ambulancepersoneel nagekeken maar hoefde niet meer naar een ziekenhuis.

Korte tijd later, rond 18.10 uur, was het opnieuw raak. Ditmaal aan het Benedenlangs in Noord. Ook hier sloeg de vlam in de pan waarna brand uitbrak. Bij een bluspoging raakte een bewoner lichtgewond.

Video's: Arend de Geus