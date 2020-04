OV-bedrijven over Koningsdag en meivakantie: vier het thuis

Nederlandse openbaar vervoersbedrijven hebben met klem opgeroepen om Koningsdag en de meivakantie thuis te vieren. 'Het OV is even geen uitje!', schrijft de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Vanwege de coronacrisis wordt al wekenlang dringend verzocht alleen het openbaar vervoer te gebruiken indien echt noodzakelijk. Thuisblijven is het advies en daarom in Koningsdag dit jaar omgedoopt tot woningsdag. Vrijmarkten, festivals en alle andere activiteiten zijn afgelast.

Zorgmedewerkers

De OV-bedrijven rijden ook op Koningsdag en in de meivakantie hun speciale dienstregelingen. De NS roept iedereen op thuis te blijven. 'Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het OV echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar.'

Halsema

Ook burgemeester Femke Halsema riep gisteren op in de uitzending van Het Gesprek met de Burgemeester zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens Koningsdag. 'Beperk het naar buiten gaan zoveel mogelijk en als je toch naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand.'