Cultuur De Straten in een lege Kalverstraat: 'Het lijkt op 40 jaar terug'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Kalverstraat in het centrum.

Normaal gesproken kun je er over de hoofden lopen, maar nu is de Kalverstraat leeg. Een unieke kans om eens rustig met de bewoners te praten. Maar eerst spreken we historicus Maarten Hell, die ons meeneemt in de geschiedenis van de horeca in dit gebied. Hij vertelt ons alles over de herbergen waar Jan Six en Rembrandt samen een biertje dronken.

Foto: Sam Broekman

Onderweg ontmoeten we de band Jacht, die ons trakteert op een ode aan Amsterdam. Boven hun hoofd spreken we Sam, zittend op zijn balkon, over zijn jeugd in de Kalverstraat. Verderop schieten we even de Taksteeg in om met Wil en haar buren te praten. Zij vertellen ons hoe het is om in een eerst zo drukke steeg te wonen, en worden de toeristen niet ook stiekem gemist?