Getuige filmt explosie in Noord, politie zoekt verdachte die 'mogelijk brandwonden' heeft

De politie heeft in Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die een explosie veroorzaakt op een parkeerplaats aan de Midscheeps in Noord. Een oplettende omwonende ziet begin deze maand een man verdacht rondscharrelen in de buurt. Hij besluit te filmen en heeft een paar minuten later een flinke explosie op beeld.

AT5

Op beelden van de getuige is te zien hoe een nog onbekende man zich tussen de auto's op de parkeerplaats manoeuvreert. Bij één van de voertuigen blijft hij staan, er komt een vlam in beeld en kort daarna is er een harde explosie te zien. Er gaat een knal mee gepaard die voor veel bewoners in de wijde omgeving te horen moet zijn geweest.

Dat is ook te merken als de schade later wordt opgenomen. Een voorruit van één van de auto's ligt aan de overkant van de weg, vier auto's zijn ernstig beschadigd geraakt.

Quote 'Het onderzoeksteam vermoedt dat de verdachte brandwonden heeft opgelopen door de explosie' marijke stor, politie amsterdam

Oproep Iemand herkennen op de beelden is lastig en daarom roept de politie mensen op uit te kijken naar personen met brandwonden of kleding die brandschade heeft. 'Waarschijnlijk heeft de man in de buurt van de explosie gestaan en het kan heel goed zijn dat dit brandwonden of andere schade heeft veroorzaakt', aldus Marijke Stor van de politie Amsterdam. Verder vraagt de politie om mensen die dashcam- of bewakingsbeelden hebben van de omgeving die te delen. Het gaat specifiek om beelden die rond elf uur 's avonds zijn gemaakt op maandagavond 6 april, aan de Midscheeps of in de buurt van de straat. 'Wellicht dat we de verdachte op deze beelden beter te zien krijgen', aldus Stor.