Eigenaar krijgt 25.000 euro boete voor illegale prostitutie in woning

Het pand werd voor het eerst gecontroleerd in 2016, waaruit bleek dat er signalen waren dat zich illegale prostitutiepraktijken afspeelden. De eigenaar kreeg toen twee weken om dit te staken, en kreeg hierbij een dwangsom van 25.000 euro opgelegd.

Drie jaar later, in juli 2019, was het weer raak. Toezichthouders van het team mensenhandel ontvingen een anonieme tip dat er veel onbekende mannen en vrouwen bij de woning werden gezien. In de woning werden vervolgens een man en vrouw aangetroffen, die bekenden zojuist via de website kinky.nl betaalde seks te hebben gehad. De vrouw vertelde regelmatig klanten te ontvangen in het pand.

Afspraak

Anderhalve week later maakte een agent van het team mensenhandel op kinky.nl een afspraak met een vrouw die haar diensten aanbood op hetzelfde adres. Eenmaal ter plaatse bleek zij inderdaad aanwezig. Omdat de eigenaar zich meerdere keren niet aan de regels heeft gehouden, moet hij de 25.000 euro nu betalen.