Wat is er wél te doen op Koningsdag?

Aanstaande maandag is het zover! De 53e verjaardag van onze koning. Normaal gesproken slenteren er massa's feestvierende mensen door de stad. Hoe gaan we dit jaar kleur geven aan deze dag, nu we zo veel mogelijk binnen moeten blijven?

Van digitale vrijmarkten tot livestreams van thuisoptredens: online worden er gelukkig veel alternatieven aangeboden. En ook AT5 zorgt ervoor dat je je niet hoeft te vervelen. Het Wilhelmus en digitale vrijmarkt Het Concertgebouworkest roept iedereen op om om 10:00 uur 's ochtends gezamenlijk het Wilhelmus te zingen of te spelen. Klik hier om de bladmuziek voor jouw partij van het volkslied te downloaden. Om 12.00 uur begint een vrijmarkt op internet, oftewel een digitale kleedjesmarkt. Om 16.00 uur kunnen mensen uit het hele land gelijktijdig het glas heffen op de verjaardag van onze koning. #woningsdag

De vrijmarkt in 2107

Vondelpark online Het jaarlijkse evenement in het Vondelpark kent dit jaar een digitale editie. 'Koningsdag valt in het water maar het is voor kinderen fantastisch om toch op te kunnen treden. Sommigen van hen hebben zich al het hele jaar voorbereid', vertelt initiatiefnemer Bart Elshof aan AT5. Het digitale park opent om 10.00 uur en de kinderen kunnen tot 15.00 uur losgaan. 'Je kunt straks vanuit huis, met een ranja of een biertje, klikkend langs de optredens wandelen', vertelt Bart. Klik hier om het talent van de jonge artiesten te bewonderen.

Het Vondelpark is normaal gesproken afgeladen

De koning een hand schudden Op de Dam wordt maandag vanaf 20.00 uur het Kingsday Virtual Reality Festival gehouden. Je kunt gedurende het festijn virtueel een biertje bestellen, de koning een hand schudden, lichtshows bewonderen en natuurlijk genieten van diverse muziekoptredens. Tickets zijn verkrijgbaar voor 7,50 euro en de opbrengsten van dit festival worden gedoneerd aan de voedselbank.

Een bijzonder arm gaf koning Willem-Alexander aan de toen zieke burgemeester Van der Laan

Kunst bij jou thuis Maandagochtend om 9.00 uur wordt Koningsdag in het Rijksmuseum afgetrapt door Davina Michelle en Snelle. Zij zullen een optreden geven dat te volgen is via YouTube. Daarnaast brengt het Rijksmuseum graag de kunst bij jou thuis. Niet alleen kun je online de collectie bewonderen, ook heeft het Rijksmuseum een opdracht bedacht waarbij je schilderijen van drie Amsterdamse woningen uit hun collectie zo mooi mogelijk kunt natekenen en versieren. Vervolgens kun je je resultaten delen op sociale media, of je kunt je tekening opsturen naar de koning!

