Stad Amsterdammers gaan vaker naar buiten, maar is dat erg?

Steeds meer Amsterdammers vinden het moeilijk om gehoor te geven aan de oproep om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk binnen te blijven. Het is de laatste dagen duidelijk drukker op straat.

Ook gedragsdeskundige Gijs Coppens ziet dat meer Amsterdammers de buitenlucht opzoeken. 'Gisteren was het vrijdagmiddag. Dan merk je dat er geborreld wordt op straat. Je merkt dat de koffiebarretjes het beter gaat doen. Je merkt op de grachten dat er meer sociaal verkeer is en dat de bankjes vol raken.'

Quote 'Gisteren was het vrijdagmiddag. Dan merk je dat er geborreld wordt op straat' Gijs Coppens, gedragsdeskundige

'Ik was gisteren in de Jordaan en daar lijkt het echt alsof mensen gewoon doorgaan met hun leven', vertelt een bezoeker van het Westerpark. Een ander snapt wel dat Amsterdammers genoeg hebben van het binnenblijven. 'Ik ben ook niet iemand die de hele dag thuis kan zitten. Dus ik moet op zijn minst een uur of anderhalf uur lopen.' Vijf familieleden die dichtbij elkaar zaten te picknicken kregen een waarschuwing van twee politieagenten. 'We dachten dat de familieregel telde. Maar ja, we wonen wel in twee verschillende huizen.' Ze moesten daarom van de agenten anders gaan zitten. 'Nu zitten we met drie en twee en dat mag wel.'

Quote 'We dachten dat de familieregel telde. Maar ja, we wonen wel in twee verschillende huizen' bezoeker rembrandtpark

Toch lijkt er over het algemeen wel veel draagvlak te zijn voor de regel om anderhalve meter afstand te houden. 'Je kunt het hier in de Javastraat zien', vertelt een bewoner van de Indische Buurt. 'Er staan allemaal streepjes, bijvoorbeeld bij de bakker en visboer. En iedereen blijft er keurig achter staan.' De vraag is daarom of het erg is dat er meer Amsterdammers op straat en in de parken te vinden zijn. Coppens wil zich niet aan die politieke vraag wagen, maar hij vindt wel dat er andere scenario's tegen de verspreiding van het coronavirus vergeleken moeten worden met de huidige 'intelligente lockdown'.

Quote 'De creatieve Amsterdammer is op zoek naar andere oplossingen. Die ook intelligent zijn' GIJS COPPENS, GEDRAGSDESKUNDIGE