Polanentheater in West doet noodkreet bij gemeente: 'Anders is het gauw klaar'

Edwin van Veen runt al zestien jaar met succes het Polentheater in de Spaarndammerbuurt. Maar sinds de deuren moesten sluiten door de coronacrisis is het personeel de wanhoop nabij. Het theater doet daarom een noodkreet bij de gemeente: 'Help ons, alsjeblieft.'

Het kleine theater heeft altijd genoeg inkomsten gehad om zonder subsidie te kunnen bestaan. 'Dat is best bijzonder in Amsterdam, maar dat houdt ook in dat we nu onze eigen broek op moeten houden.' Sinds de coronacrisis zijn de inkomsten echter helemaal opgedroogd. 'Als we nu niks binnenkrijgen, dan is het gauw klaar', vertelt Van Veen.

Zomermaanden

Juist in de zomermaanden is het meestal druk in het theater. 'Normaal zijn maart, april en juni de maanden waarin de meeste voorstellingen worden gegeven. Daar komen dan dus ook nog 52 horecadagen bij. Hiermee lopen we al een ton mis', aldus Van Veen.

Het personeel vreest dan ook voor het voortbestaan van het theater. 'Daarom doen we nu een noodkreet naar de gemeente, help ons alsjeblieft. We hebben jullie zestien jaar lang nooit nodig gehad, maar we zorgen er wel voor dat ruim 10.000 Amsterdammers kunnen genieten van ons theatertje.' Het Polanentheater is een petitie begonnen om kracht te kunnen bijzetten voor het steunpakket dat zij willen aanvragen.

Cultuurarmoede

Ook theatermaker en acteur Paul Haenen vreest voor de gevolgen van het coronavirus voor de cultuursector. 'De kleine zalen zijn juist belangrijk voor beginnende acteurs en cabaretiers. Als dat wegvalt, staat ons een enorme cultuurarmoede te wachten. Wel hoop ik dat de theatermakers gewoon door zullen zetten en op een creatieve manier naar een oplossing zullen zoeken.'