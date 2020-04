Afvalinzameling draait overuren: 'A'dam lijkt wel een grote voorjaarsschoonmaak te houden'

Wesley Rooseman is 29 jaar en werkt sinds 2010 bij de afvalinzameling in Amsterdam. Eerst bij de veegdienst en sinds 2014 als allround kraanmachinist om onder meer grofvuil op te halen en ander vuil dat bij de containers ligt. Vooral de afgelopen maanden en met Koningsdag in het verschiet heeft Wesley het drukker dan ooit.

Wesley vertelt Amsterdam Informeert over zijn werk: 'Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer en trots op mijn stad. Dat ik daar dan een steentje aan bij mag dragen om de stad schoon te houden en er een leuke baan aan overhoud is een win-win situatie'. In Nieuw-West, het gebied waar Wesley werkt, is het aanbod van grofvuil sinds de coronacrisis toegenomen met 50%. In de hele stad is dat 21%. 'Amsterdam lijkt wel een grote voorjaarsschoonmaak te houden,' zegt hij. Op Koningsdag wordt er in de stad geen grofvuil opgehaald. Traditiegetrouw hebben veel Amsterdammers hun zolder opgeruimd ondanks dat er geen vrijmarkt is dit jaar. Daarom zijn alle zes de Afvalpunten in de stad extra geopend op Koningsdag, van 10.00 tot 16.00 uur. Zo kunnen Amsterdammers het grofvuil op Koningsdag toch nog ergens kwijt.

Quote 'Mijn collega heeft een kom met een goudvis gevonden, die ook nog leefde. Hij staat nu bij ons op kantoor' Wesley rooseman, haalt grofvuil op in nieuw-west

Wesley heeft door de jaren heen gekke dingen gevonden tijdens zijn werk. 'Je vindt van alles, zo hebben we weleens een doos met seksfilmpjes gevonden. Een collega heeft zelfs een keer een levend konijn gevonden. Het hok was afgedekt met een stuk tapijt en toen hij dat eraf haalde bleek er een konijn in te zitten. Hij heeft het diertje naar een asiel gebracht. Mijn directe collega heeft een kom met een goudvis gevonden, die ook nog leefde. Hij staat nu bij ons op kantoor en maakt het goed'.

Wesley Rooseman