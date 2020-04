Bezoeker illegale sishalounge filmt inval politie

De politie heeft zaterdagavond een inval gedaan bij een illegale shishalouge in een garagebox in Boesingheliede, dat is net iets buiten Amsterdam vlakbij Osdorp. Daarbij hebben 26 aanwezigen een bekeuring gekregen. Twee bezoekers zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. Een van de bezoekers filmde het moment dat de politie het pand binnenviel.