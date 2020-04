Lang niet iedereen bezig met 'Woningsdag': 'Ik was het vergeten'

Geen vrijmarkten, straatfeesten of drukte in de stad met Koningsdag dit jaar. Hoewel het hoogtepunt van de dag voor velen waarschijnlijk het zonnetje in de tuin gaat zijn, waren we tóch benieuwd welke plannen Amsterdammers hebben.

Dat de feestdag, omgedoopt tot 'Woningsdag', niet veel spectaculairs in petto heeft, is te merken aan de reacties. 'Wat ik morgen ga doen? Morgen... Wat is er dan ook alweer?'

En dat is geen unieke reactie. Ook een ander geeft aan dat zij de feestdag was vergeten: 'Oranje is sowieso al niet echt m'n kleur'. Voor de mensen die het zich wél herinneren is een tompouce of oranjebittertje 's avonds de maximale inzet. Of er digitaal iets gevolgd gaat worden? 'Nee.. nouja, seksfilmpjes!'