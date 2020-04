Onderzoeksredactie Huren met Kuren genomineerd voor een Tegel

De projectredactie van De Balie Live Journalism is genomineerd voor een Tegel. Ze zijn genomineerd in de categorie 'Pionier' met hun onderzoek naar achterstallig onderhoud in Amsterdamse huurhuizen.

Uit een bewonersenquête van De Balie Live Journalism en AT5 bleek afgelopen najaar dat honderden Amsterdammers zich zorgen maken over de staat van hun huurwoning. Binnen drie weken kwamen meer dan duizend reacties, waarna AT5 de ernst van de situatie in beeld bracht in diverse reportages.

Daaropvolgend werd in november een debat in De Balie over de problematiek georganiseerd. Uiteindelijk werd de avond afgelast, toen bleek dat de zes grootste woningcorporaties niet wilden meewerken. Ze vonden de opzet 'te vooringenomen'.

Theatervoorstelling

Ook werden de bevindingen vertaald naar de theatervoorstelling 'Het Schimmelparadijs'. 'Daarmee wist de redactie samen met theatermaker Jelle Zijlstra de impact van dit grote maatschappelijke probleem pijnlijk invoelbaar te maken', aldus De Balie.

Het debatcentrum laat weten 'ontzettend trots' te zijn op hun onderzoeksredacteuren Tim Wagemakers, Manon Stravens, Zara Toksöz en Mandy Fit. De winnaars van de journalistieke jaarprijzen van Nederland worden op 8 juni bekendgemaakt.