Vier Koningsdag thuis met alle compilaties vanaf 1992 op AT5

Geen vrijmarkten, straatfeesten of ander feestgedruis. Vandaag zijn we met z'n allen veroordeeld tot een Koningsdag binnenshuis. Om toch een beetje het gevoel te krijgen, hebben we de archieven maar eens opengetrokken en kan je de hele dag genieten van compilaties van Koningsdag en Koninginnedag sinds 1992.

Op 1 april 1992 begon AT5 met bestaan, en op -toen nog- 30 april maakten we de eerste Koninginnedag-uitzending. Alles wat we terug konden vinden, en dat is veel, hebben we op een rijtje gezet. We zijn om middernacht begonnen met het uitzenden van de compilaties en daar gaan we nog de hele dag mee door.

Uitzendschema Konings/Koninginnedag op tv: