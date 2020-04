Live: Zo vieren Amsterdammers Koningsdag 2020

Amsterdam viert vandaag een bijzonder aparte editie van Koningsdag. Op deze liveblog volg je hoe de stad deze 'Woningsdag' beleeft.

Voor de bewoners van de Bredeweg is het toch wel erg wennen. Normaal gesproken vindt daar een enorm buurtfeest plaats tijdens Koningsdag. Maar de 43ste editie van het Bredewegfestival kan niet doorgaan en daardoor ziet het straatbeeld er nu behoorlijk anders uit dan voorgaande jaren. Toch vinden sommige bewoners het ook wel even lekker. 'Ik ben dol op Koningsdag, maar ik heb altijd wel een huis vol met mensen. Dus ik liep gisteren al wel van: 'Wat heerlijk, ik hoef voor niemand te koken'', vertelt een van hen.

AT5

Hoewel de feestdag dit jaar minder uitbundig gevierd kan worden, worden Amsterdammers dit jaar wél geïnspireerd om tijdens Koningsdag hun zangkwaliteiten in te zetten. Zo brengt Kabier Noor Mohamed, beter bekend als de Surinaamse André Hazes, een lied ten gehore. Daarbij draagt hij - volledig in stijl - een oranje hoed.

AT5

Ook is het Wilhelmus in de Amsterdamse straten te horen. In Watergraafsmeer worden de bewoners begeleid door diverse musici. 'Ontzettend jammer dat we niet samen kunnen spelen in het orkest, maar ontzettend leuk om het nu zo te doen', vertelt een van hen. 'Anders was dit nooit gebeurd hè?'

AT5

Een rondje over de vrijmarkt lopen is er dit jaar helaas niet bij. Maar de bewoners uit de Eerste van Swindenstraat hebben daar een creatieve oplossing voor gevonden. Ze hebben hun koopwaar uitgestald op balkons, zodat geïnteresseerde voorbijgangers op afstand een bod kunnen doen. De koopjes krijgen zij vervolgens aangereikt vanaf het balkon. Ook is het mogelijk om mee te doen aan een spelletje.

AT5

En dat is niet de enige manier om een balkon in te zetten voor Koningsdag. In de Zacharias Jansestraat wordt namelijk voor de eerste keer Balkoningsdag gevierd, zodat buurtbewoners mee kunnen doen aan een heuse Silent Disco. Meer hierover is te zien in het AT5-programma Amsterdam Hou Vol.

AT5

Bovendien wordt een balkon bij de Buiten Oranjestraat gebruikt voor een oud-Hollands spelletje: koekhappen. De organisatoren garanderen dat het 'corona-proof' is.

Jorian van Schagen

Omdat de zorgmedewerkers ook op Koningsdag gewoon weer hard aan het werk zijn, heeft een groep verhuizers een plan bedacht om hen een hart onder de riem te steken. Door een 'zorgrondje' te rijden langs ziekenhuizen en zorgcentra, hopen ze bovendien hun steun te kunnen uiten aan coronapatiënten en ouderen. De medewerkers van Student Verhuis Service rijden rond in een grote, knaloranje verhuiswagen met een dj-booth. Voor de verkeersveiligheid rijden er nog drie andere verhuiswagens mee en is er een verkeersregelaar aanwezig. De feeststoet zal ook door het centrum rijden en moet 'een glimlach op het gezicht van zoveel mogelijk mensen toveren'.

Er kunnen bovendien plaatjes aangevraagd worden tegen een klein bedrag, de opbrengst daarvan gaat naar het Rode Kruis. 'Ik ben zelf nu aan het werk in het VUmc. Erg ontroerend dit. En supercool', is een van de reacties die AT5 kreeg over het initiatief.

AT5

Ook dansen moeten we dit jaar thuis doen. Via deze livestream kunnen Amsterdammers gelukkig nog wel genieten van liveoptredens van allerlei artiesten en DJ’s. Kimchi Radio heeft net het spits afgebeten en om 13.00 uur wordt gezamenlijk getoost op de 53ste verjaardag van de koning. De livestream gaat door tot 22.00 uur vanavond. Om 10.00 uur stipt werd Koningsdag officieel geopend met het Wilhelmus. Veel Amsterdammers gaven gehoor aan een oproep van het Koninklijk Concertgebouworkest om allemaal tegelijk mee te zingen of te spelen.

Het Koninginnenkoor, dat ieder jaar live optreedt met Koningsdag, heeft een muzikale ode gebracht aan de stille stad. Vanochtend publiceerde zij een clip waarin de leden in oranje gehuld door de lege straten en over verlaten grachten slenteren, terwijl zij het nummer Stil in Amsterdam van Ramses Shaffy zingen. In Bos en Lommer staan veel mensen in de rij voor een bakker om oranje-tompoucen te scoren. Door de 1,5 meter regel is de rij dit jaar extra lang. Volgens een van de liefhebbers ter plaatse is de rij momenteel tientallen meters lang.