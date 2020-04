Luchtbeelden van de stad tijdens Koningsdag

De politie heeft vandaag op verschillende plekken in de stad gefilmd vanuit de lucht. Bekijk hier de bijzondere beelden van hoe Amsterdam eruitzag tijdens deze uitzonderlijke editie van Koningsdag.

Er werd onder meer gevlogen boven de Dam en langs het Centraal Station. Op de beelden is te zien dat er nog wel aardig wat mensen op straat zijn. Toch is het een stuk minder druk dan normaal. De beelden geven overigens ook een goed inkijkje in de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden bij het station.