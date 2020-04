Burgemeester Halsema over Koningsdag: 'Trots op alle Amsterdammers!'

'We hebben met elkaar een unieke Koningsdag beleefd', stelt de burgemeester. Ondanks dat de festiviteiten er heel anders uitzagen dan voorgaande jaren, was Koningsdag volgens Halsema ook deze editie geslaagd.

'Veel mensen bleven thuis, in de stad was de sfeer gezellig en goed', zegt de burgemeester in een reactie. 'Ik ben trots op alle Amsterdammers!' Wel wil ze de politie en handhavers nog in het bijzonder complimenteren. 'Die zorgden voor gepaste afstand in parken en op de pleinen.'

Toch hoopt Halsema - net als veel van haar stadsgenoten - dat Koningsdag 2021 weer een groot feest wordt, zoals we dat gewend zijn.