Automobilist komt om het leven bij ongeluk in Waterland

De bestuurder van een auto is rond middernacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de kruising van de N235 en de N247 in Waterland.

De 69-jarige man uit Purmerend kwam uit noordelijke richting. Door nog onbekende oorzaak verloor hij de macht over het stuur en reed hij op de kruising rechtdoor. De auto raakte van de weg en kwam in de bosjes terecht.

Hulpdiensten rukten massaal uit, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. Het is niet duidelijk of de man is overleden aan de gevolgen van het ongeluk, een onwelwording kan niet worden uitgesloten.

De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek.