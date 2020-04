Twee mannen aangehouden voor beschieting van pand in Museumkwartier

Tegen 0.30 uur hoorde een agent in burger de schoten klinken. Kort daarna kwam er een auto voorbij met daarin twee mannen. De agent belde de meldkamer en collega's konden even later de auto stoppen.

In de wagen lag een luchtdrukwapen dat nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden was. Beide inzittenden - een 25-jarige man uit Zaandam en een 24-jarige man uit Krommenie - zijn aangehouden.