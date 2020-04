Hoofdcommissaris over coronaboetes: 'Agenten moeten geen boemannen zijn'

Hoofdcommissaris Frank Paauw is blij met de manier waarop de politie om gaat met de handhaving van het samenscholingsverbod, waarbij in principe eerst gewaarschuwd en daarna pas beboet wordt.

Dat vertelde hij gisteravond in het televisieprogramma Op1. Op Koningsdag zijn er in Amsterdam 23 boetes uitgedeeld, in heel Nederland waren het er 700.

Strategie

'Ik denk die strategie gewoon heel goed werkt', zei Paauw. 'Omdat we aan het einde van de coronacrisis niet moeten hebben dat de helden, en dat zijn ze terecht, de mensen in de zorg zijn en dat de politie en BOA's de boemannen zijn.'

Volgens Paauw is er nu nog nooit zoveel politie in de stad op straat geweest. 'Het is veiliger dan ooit als het gaat om de aangiftecriminaliteit. Woninginbraken zijn gehalveerd, overvallen lopen fors terug. Je moet ook wel erg dom zijn of een heel groot hart hebben om nu een inbraak te plegen. Want er zijn heel veel mensen thuis.'

Drugs

Grote partijen drugs worden volgens Paauw nog wel verhandeld. 'De afspraken tussen zware criminelen onderling liggen er al, dus die komen echt nog wel deze kant op. Ik denk dat het dealen aan huis ook gewoon doorgaat. Mijn collega's geven ook aan dat ze dat soort dealers nog steeds in beeld hebben. Wat wel opgedroogd is, en daar hoef je niet heel lang over na te denken, is de markt die normaal in het uitgaanscircuit zit. Die is helemaal opgedroogd.'

Volgens het samenscholingsverbod in Amsterdam is het verboden om in de publieke ruimte met meer dan twee mensen op minder dan anderhalve meter van elkaar afstand te staan of zitten.