Negen maanden celstraf voor dragen pistool in trein naar Schiphol

Bedreigd

Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de man het pistool sinds januari van dit jaar had en het ook eerder bij zich heeft gedragen. Volgens hem was dat in verband met zijn eigen veiligheid, omdat hij zich bedreigd voelde. Hij heeft niet willen uitleggen waaruit die mogelijke bedreiging bestond.

De man zat sinds zijn aanhouding vast. Mocht hij in hoger beroep gaan, dan blijft hij vastzitten. Er is volgens de politierechter nog steeds herhalingsgevaar en de man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.