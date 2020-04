Mag ik met drie mensen in het park zitten op 1,5 meter afstand? En meer vragen over de coronacrisis

We werken straks misschien weer wat vaker op kantoor. Sommige Amsterdammers maken zich daar zorgen over. Waarschijnlijk wordt er wel voldoende afstand gehouden, maar wat als corona ook verspreid kan worden via luchtverversingssystemen?

Geen gekke vraag, want bij SARS was dit vermoedelijk het geval. Maar of er echt een oorzakelijk verband bestond tussen slechte luchtkwaliteit en een hoog aantal SARS-patiënten, is volgens de GGD niet vast te stellen. En wat het coronavirus betreft bestaat hierover nog meer onduidelijkheid. Wel is er 'in het algemeen een relatie tussen luchtkwaliteit en luchtweginfecties', aldus de GGD.

De REHVA - een Europese koepelorganisatie voor verwarming, ventilatie en airconditioning - pleit in elk geval voor voorzorgsmaatregelen. 'Het officiële standpunt is dat de grote druppels, die bijvoorbeeld verspreid worden door niezen of hoesten, bij 1,5 meter neerslaan', vertelt vice-president Atze Boerstra. 'Dat is de basis, maar we weten er zeker nog niet alles van. Mogelijk komen er ook microdruppeltjes vrij. Dan zou de luchtroute een rol gaan spelen.'

Volgens Boerstra zijn er bovendien 'wat aanwijzingen dat er in slecht geventileerde ruimtes meer aan de hand is'. Ook wordt er al eeuwenlang onderzoek gedaan naar infectieziekten, benadrukt hij. Daaruit zou blijken dat slechte ventilatie sneller kan leiden tot besmetting.

Een goede voorbereiding kan volgens Boerstra dan ook geen kwaad. 'We hebben nog wel een paar weken de tijd voordat de kantoren weer opengaan. Loop alvast een rondje en zorg ervoor dat je optimaal ventileert.' Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, zo blijkt. 'Het is hartstikke zacht weer, zorg dat je elke tien minuten de ramen flink tegen elkaar open zet. Of laat ze de hele dag op een kier.'

In vergaderruimten, waar mensen vaak op een kluitje zitten, ontbreken ramen soms. 'Dan kun je ook mechanisch lucht toe voegen', luidt het advies. 'Misschien moet je daarvoor nog wel even de ventilatiekleppen open zetten. Maar dat kan ook op afstand.'