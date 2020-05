Deze man wordt verdacht van het stelen van een diamant van 40 duizend euro

De politie is op zoek naar een man die dinsdag 4 februari een diamant ter waarde van 40 duizend euro heeft gestolen bij een juwelier aan de Weteringschans. Op beelden in het opsporingsprogramma Bureau 020 lijkt hij de verkoopster op verschillende manieren te misleiden. De man wordt ervan verdacht de diamant mee te hebben genomen uit de zaak.

AT5

De man komt rond half twee 's middags de juwelier aan de Weteringschans binnenlopen en doet zich voor als klant met interesse in diamanten en sieraden. Hij krijgt een kopje koffie en mag plaatsnemen aan een aparte tafel in de zaak, dat is te zien op bewakingsbeelden. De verkoopster haalt uit een ruimte, die alleen toegankelijk is voor medewerkers, twee soorten diamanten. De man bekijkt de stenen uitvoerig door ze uit een hoesje te halen en daarna weer terug te doen. 'Op het oog lijkt er niet zoveel aan de hand, maar de man probeert de verkoopster waarschijnlijk op verschillende manieren af te leiden. Zo morst hij bijvoorbeeld koffie waardoor ze even weg moet lopen om een doekje te halen', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.

Quote 'De man probeert de verkoopster af te leiden: hij morst koffie, waardoor ze even weg moet lopen om een doekje te halen' marijke stor, politie amsterdam

Ook geeft de man aan sieraden te willen bekijken. De verkoopster neemt hem daarom mee naar een andere ruimte. Daar zegt hij dat hij even naar buiten moet om een vriend te halen, om vervolgens weer terug te komen. Dat gebeurt niet. De man slaat rechtsaf richting de Spiegelgracht in de richting van het Leidseplein. Als de verkoopster bij de tafel komt, ziet ze dat een van de diamanten weg is. Die heeft een waarde van 40 duizend euro. De man die ervan verdacht wordt de diamant gestolen te hebben heeft een lichtgetinte tot getinte huidskleur. Hij is tussen de 40 en 50 jaar oud, heeft zeer kort donker haar en een normaal postuur. Hij droeg die dag een bril, een lange donkere jas, wit overhemd met stropdas en een blauwe nette broek. Bovendien had hij zwarte, glimmend leren schoenen aan.