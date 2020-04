Excuses Halsema na chaotische afhandeling wob-verzoek vertrekregeling Schaap

Burgemeester Halsema heeft in haar rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VAA) excuses aangeboden aan AT5 en NRC, nadat er negen maanden na het indienen van een wob-verzoek omtrent de vertrekregeling van ex-brandweercommandant Leen Schaap nieuwe documenten zijn gevonden. Nog steeds wil het veiligheidsbestuur de vertrekregeling niet via de wet openbaarheid van bestuur vrijgeven. Vorige week verscheen dit bedrag plotseling wel in de jaarrekening van de Veiligheidsregio.

Het wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur) is door AT5 al op 9 juli vorig jaar ingediend. Rond diezelfde tijd deed ook het NRC eenzelfde soort verzoek. Nog steeds is er geen definitief besluit genomen door de Veiligheidsregio. Het verzoek betreft alle interne communicatie over het vertrek en de vertrekregeling van de in oktober 2019 scheidende brandweercommandant. Persoonlijke levenssfeer De Veiligheidsregio, waar burgemeester Halsema voorzitter van is, weigerde in eerste instantie de documenten openbaar te maken. Het vrijgeven van deze interne stukken zou de persoonlijke levenssfeer van Schaap te veel beschadigen, zo was de afweging. Uit jurisprudentie blijkt echter dat de Raad van State het belang van openbaarmaking groot acht gelet op de maatschappelijke discussies waartoe vertrekregelingen regelmatig leiden. Na het eerste, afwijzende, besluit van de Veiligheidsregio hebben AT5 en NRC bezwaar aangetekend. Een geplande hoorzitting werd eind vorig jaar, enkele dagen voor aanvang, plotseling afgezegd. De Veiligheidsregio was alles overwegende tot het inzicht gekomen een nieuw besluit te zullen gaan maken. Vertraging Dit besluit werd begin dit jaar opgestuurd. De Veiligheidsregio bleef bij alle bezwaren die al eerder kenbaar waren gemaakt, maar overhandigde wél de detacheringsovereenkomst van Schaap. Een stuk waar AT5 nooit om had gevraagd. Vanwege het nieuwe besluit, moest er opnieuw bezwaar worden ingediend. Tijdens de zitting over dit bezwaar is de vertrekregeling openbaar gemaakt, zonder de door AT5 en NRC gevraagde bedragen. Het wob-verzoek heeft door de handelswijze van de Veiligheidsregio vele maanden vertraging opgelopen. Tijdens de tweede bezwaarperiode heeft de Veiligheidsregio deze week de vertrekregeling van Leen Schaap openbaar gemaakt via de jaarrekening. Volgens een woordvoerder van de burgemeester gaat dit om een deel van de vertrekregeling. Naast het bedrag van 75.000 euro werd ook afgesproken dat de juridische kosten die Schaap maakte vanwege zijn vertrek betaald zouden worden door de Veiligheidsregio. Met de kennis van nu is het moeilijk te begrijpen waarom er al maandenlang via een advocaat en zittingen het verzoek tot openbaarmaking van AT5 en NRC is tegengehouden.

Quote 'Er blijkt toch nog e-mail correspondentie te zijn. Die documenten zijn eerder niet bij het verzoek betrokken, omdat de documenten niet centraal gearchiveerd zijn' advocaat veiligheidsregio in mail aan at5 en nrc

Afgelopen vrijdag kwam de advocaat van de Veiligheidsregio ook met een mail dat, na herhaaldelijk aandringen, er toch meer documenten zijn gevonden die onder het wob-verzoek zouden vallen. 'Er blijkt toch nog e-mail correspondentie te zijn. Die documenten zijn eerder niet bij het verzoek betrokken, omdat de documenten niet centraal gearchiveerd zijn en er verschillende functionarissen zijn betrokken bij deze kwestie. De Veiligheidsregio excuseert zich voor deze gang van zaken', schrijft Vijverberg Advocaten & Adviseurs in een e-mail namens de Veiligheidsregio. Verder staat in het bericht dat de Veiligheidsregio voornemens is deze e-mails grotendeels, of delen ervan, openbaar te maken. Omdat er derden bij betrokken zouden zijn, moet de Veiligheidsregio hen om een zienswijze vragen. Het gaat daarom nog weken duren voordat er meer bekend is. Excuus In een reactie laat de woordvoerder van Halsema weten 'De afhandeling duurt te lang en is helaas niet verlopen zoals de Veiligheidsregio zulke wob-verzoeken zou willen afhandelen. Hiervoor is inmiddels ook excuses aangeboden aan de indieners.' Verder stelt de woordvoerder dat er ook afspraken zijn gemaakt over geheimhouding in de vertrekregeling met Leen Schaap. 'De keuze om de vertrekregeling niet openbaar te maken is volledig in lijn met andere, vergelijkbare gevallen binnen de gemeente Amsterdam. Dit soort gegevens worden in de regel niet openbaar gemaakt.' Mannencultuur Schaap kwam in 2016 naar de Amsterdamse brandweer en moest daar van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan schoon schip maken. Binnen het korps zou namelijk veelvuldig gediscrimineerd worden. Ook was er sprake van seksisme en een gesloten mannencultuur. Onder het bewind van Schaap werd veel gesanctioneerd. Meerdere brandweerlieden werden ontslagen. Zijn opvolger Van Lieshout heeft een zachtere koers ingezet.