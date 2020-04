Evenementenlocatie Undercurrent via IJ verhuisd: 'Kostte bloed, zweet en tranen'

De evenementenlocatie moest vanwege de bouw van woningen vertrekken. 'We hadden eigenlijk een contract tot 2023, maar er zat een clausule in het contract dat er eerder opgezegd kon worden', vertelt manager Raymond Kappert. 'Het is door de gemeente wel keurig gedaan, we hebben zelfs nog wat uitstel gekregen.'

'Het is niet zonder slag of stoot gegaan, maar uiteindelijk is het gelukt'

Vanwege de geplande verhuizing had Kappert de agenda sinds 15 april al leeg gehouden. In de eerste week van mei wilde hij weer open gaan, maar dat lukt vanwege de coronacrisis niet. 'Beurzen en congressen hebben afgezegd, dat is logisch.' Wanneer het bedrijf wel open kan is nog de vraag.

De gemeente heeft ook meegewerkt bij de zoektocht de nieuwe plek, daar mag het drijvende pand twee jaar blijven liggen. Kappert: 'Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, ecologische onderzoeken, juridische kosten, geluidsonderzoeken. Het is niet zonder slag of stoot gegaan, maar uiteindelijk is het gelukt om een tijdelijke plek te hebben.'

'Dat de bedrijfsvoering gaat veranderen staat buiten kijf, grote dansfeesten zijn nu not done'

'We zitten net als andere horecazaken in hetzelfde schuitje, we weten totaal niet waar we aan toe zijn', vertelt Kappert. 'Maar dat de bedrijfsvoering gaat veranderen staat buiten kijf, grote dansfeesten zijn nu not done.'

Hij denkt er daarom aan om een pop-uprestaurant te beginnen. 'We hebben een heel groot voordeel en dat is dat we een enorm oppervlak hebben. Dus met die anderhalve meter komt het wel goed. En het is overzichtelijk. Dus ik voorzie dat daar wel ruimte in zit.'