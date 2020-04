De Balie Live Stadsgesprek met Sharon Perlee, Emma Hilde Fuchs en Tim de Gier

Hoe gaat het met de studenten in de stad? Er is terecht veel aandacht voor basis- en middelbaar onderwijs, maar ondertussen krijgen studenten ook flinke klappen. Ander soort onderwijs, anderhalvemetersamenlevingen in mini-appartementjes met veel huisgenoten en een onzekere toekomst. Emma Hilde Fuchs, voorzitter van ASVA StudentenUnie, praat ons bij.

De Balie Live Stadsgesprek

Een wekelijks gesprek over de impact van de coronacrisis met Amsterdammers die met hun voeten in de klei staan, uitgezonden op AT5. In eerdere uitzendingen waren onder meer wethouders Rutger Groot Wassink, Sharon Dijksma en Victor Everhardt, huisarts in opleiding Bernard Leenstra en Ingrid Houtepen van Stichting Woon! te gast.