'Als anderhalve meter de norm blijft, moet je kiezen wie met het OV mag'

Het is nog altijd een stuk rustiger dan normaal in het openbaar vervoer. Toch lijken mensen mondjesmaat weer iets meer met de metro, bus, tram en trein te reizen. Anderhalve meter afstand houden lukt nu vaak nog wel, maar de vraag is hoe dat straks gaat als er weer meer mensen naar hun werk of naar school moeten.

'Het is natuurlijk veel rustiger dan normaal', vertelt Robert Jan ter Kuile, strategisch manager van het GVB. 'We hebben iets van 10/15 procent van wat er normaal in onze bussen, trams en metro's zit. Maar we zien de afgelopen dagen en weken dat het weer wat drukker begint te worden.' Vanwege die toenemende drukte rijden er sinds vandaag op sommige trajecten meer trams en metro's. Vanaf 4 mei worden er ook weer meer bussen ingezet en vanaf 11 mei wordt het OV in de stad nóg verder uitgebreid.

Quote 'Je merkt dat het soms niet meer lukt om anderhalve meter afstand te houden' Robert Jan ter Kuile, Strategisch manager GVB

Op sommige momenten was het namelijk echt te druk in metro's en trams, legt Ter Kuile uit. 'Je merkt dan dat het niet meer lukt om die anderhalve meter afstand te houden. Dus dan moeten we mensen op de halte laten staan. En dat willen we natuurlijk niet.' Toch zullen de komende tijd naar verwachting meer mensen van A naar B moeten. Zo gaan de basisscholen na de meivakantie weer deels open. Ook wordt er gekeken of de middelbare scholen vanaf 1 juni weer open kunnen. Het baart Pedro Peters, voorzitter van de branchevereniging OV-NL, zorgen. 'Straks komen de basisscholen erbij', zegt Peters. 'Dat zal nog wel meevallen, want de meeste kinderen zitten in de buurt op school en gaan niet met het OV naar school. Belangrijker en lastiger wordt het als in juni het Voortgezet Onderwijs erbij komt. Want dan zitten we met anderhalve meter eigenlijk gewoon vol.'

Quote 'Een alternatief is dat het in het OV iets soepeler zou kunnen dan die anderhalve meter' Pedro Peters, voorzitter branchevereniging OV-NL