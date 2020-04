Aanhouding na mishandeling transgender in metro op station Duivendrecht

Een ooggetuige zegt tegen De Telegraaf dat drie jonge mannen het slachtoffer achtervolgden en in metro 50 een harde trap gaven. Hij spreekt van een 'vreselijke mishandeling'.

Omdat de getuige de politie had gebeld, stonden agenten bij station Henk Sneevlietweg klaar. De mishandeling heeft veel indruk gemaakt op de getuige. 'De transgender is vluchteling en hoopte in Nederland een veilige haven te vinden. Dat doet me veel pijn', zegt hij tegen de krant.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer vanmiddag aangifte heeft gedaan. Er wordt nu verder onderzoek gedaan.