Kun je bij de huisarts een coronatest doen? En meer vragen over de coronacrisis

We kennen het allemaal: hutjemutje staan in een veel de krappe lift. Met zijn allen naar de bovenste verdieping. Op een slechte dag stopt de lift op alle tussengelegen verdiepingen. Een situatie waar we misschien tijdens deze coronacrisis toch weemoedig naar terug verlangen. Maar we hebben nou eenmaal met het coronavirus te maken en dat betekent dat het overheidsadvies luidt: houd 1,5 meter afstand.

Vanwege dat advies is het eigenlijk niet verstandig om met meerdere mensen in een lift te staan. In een grote lift zouden maximaal twee mensen nog een optie kunnen zijn: maar luister goed naar je verstand en wacht anders even tot er een volgende lift is. Wat natuurlijk ook mogelijk is als je daartoe in staat bent: met de trap een stukje lopen. Dat is nog gezond(er) ook.

Daarnaast moet je je bedenken dat een gebruiker voor jou ook bijvoorbeeld aan de liftknoppen heeft gezeten. Wees dus verstandig en was zo snel als mogelijk daarna je handen. Veel gebouwbeheerders maken liftschakelaars tegenwoordig al wat vaker schoon dan normaal: maar neem ook je eigen verantwoordelijkheid.

Het vaakst wordt het coronavirus nog steeds verspreid via druppels die vrijkomen tijdens het hoesten en/ of niezen. Daarom: hoest en nies in je elleboog, snuit je neus in een papieren zakdoek en gooi deze daarna direct weg.