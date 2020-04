Uber doneert tienduizend taxiritten aan zorgpersoneel

Vervoersbedrijf Uber heeft besloten om tienduizend ritten te schenken aan zorg- en hulpverleners in Nederland. In Amsterdam wordt een deel van die ritten gebruikt om voedselpakketten af te leveren.

'Ook in deze moeilijke periode staat Uber voor betrouwbaarheid. Ondanks dat iedereen thuis blijft, moeten onze helden in de zorg de weg op om anderen te kunnen helpen. Wij willen hen met de 10.000 ritten een hart onder de riem steken en ondersteunen om comfortabel en veilig vervoerd te worden', zegt Maurits Schönfeld, algemeen directeur van Uber Benelux, over het initiatief.

Vergoeding voor chauffeurs

Veel taxichauffeurs in de stad zitten sinds de uitbraak van het coronavirus zonder werk. De chauffeurs die nu ingezet worden voor de tienduizend ritten, worden daarvoor volledig vergoed. Ook krijgen ze extra geld voor de schoonmaakmiddelen en handschoenen die in de auto's aanwezig zijn. In de taxi's zijn plastic schermen geplaatst ter voorkoming van besmetting.

Voor de actie geldt: maximaal vijf ritten per persoon en een rit mag maximaal 15 euro kosten, kosten daarboven worden wel in rekening gebracht. De ritten zijn vanaf vandaag te bestellen, meer informatie over het initiatief is hier te vinden.