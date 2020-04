Huurverlaging voor duizend woningen van Amsterdamse corporaties

Duizend Amsterdamse huishoudens met een sociale huurwoning krijgen van hun woningcorporaties een huurverlaging. De huurverlaging kan oplopen tot meer dan honderd euro per maand. Ook wordt van 300 huishoudens de huur bevroren. Het doel is om de stad betaalbaar te houden voor de Amsterdammers met de laagste inkomens.

Het gaat om huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het minimumloon, die in een sociaal huurhuis wonen. In de afgelopen drie jaar verlaagden de corporaties de huren 6300 keer.

'In Amsterdam willen de gemeente en corporaties voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen door een combinatie van daling van het inkomen en hoge woonlasten', vertelt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. 'Regelmatig blijkt dat de woning verkregen is op een moment dat huurders nog een hoger inkomen hadden. Door allerlei redenen is dat niet meer het geval.' Daarnaast kijken de corporaties of ze in sommige gevallen huishoudens een goedkopere woning kunnen aanbieden.

Deze nieuwe huurverlagingen en bevriezingen zijn het gevolg van afspraken tussen de gemeente, de woningcorporaties en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels.