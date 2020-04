Warmtepomp met zonnepanelen mag alternatief voor warmtenet zijn in Sluisbuurt

De stichting Amsterdam Fossielvrij was naar de rechter gestapt omdat de stichting grote bezwaren heeft tegen warmtenetten. De warmte is namelijk afkomstig van de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallaties of elektriciteitscentrales of van biomassacentrales en de stichting vindt dat er overgestapt moet worden op warmte die is opgewekt door zonne- of windenergie.

Koud

In het warmteplan Sluisbuurt van de gemeente staat dat er een aansluitplicht op het warmtenet bestaat, maar dat die niet geldt als er sprake is van een alternatief dat 'gelijkwaardig is qua energiezuinigheid en milieuprestatie'. Zonnepalen zouden volgens de gemeente echter geen energie kunnen opwekken voor warmtepompen, omdat de panelen als het koud is te weinig energie zouden opleveren. Er zou dan namelijk minder zonlicht zijn.

De rechter vindt dat de gemeente die invulling aan de term 'gelijkwaardigheid' niet had mogen geven. 'Door een norm te stellen die de toetsing aan de gelijkwaardigheid beperkt is de gemeenteraad buiten de toekomende bevoegdheid getreden.' Amsterdam Fossielvrij krijgt daarom gelijk van de rechter.

Te trappelen

De stichting is blij met de uitspraak. 'De rechter heeft nu uitgesproken dat zonnepanelen en windmolens er ​wel​ toe doen. Goed nieuws dus voor alle (zelf)bouwers, projectontwikkelaars en energiecoöperaties die staan te trappelen om aan de slag te gaan met nieuwe innovatieve technieken die veel duurzamer zijn dan stadswarmte uit aardgas en afvalverbranding.'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten op de hoogte te zijn van de uitspraak. 'We zijn bezig om de gevolgen van de uitspraak in kaart te brengen.'