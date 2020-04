Cruijff ontsnapt in Osdorp: 'Hij rent en rent en rent, hij is naar me op zoek'

Baasje Nick is sindsdien op zoek naar zijn hond, die al op verschillende plekken in de stad gezien werd. Cruijff was uit logeren bij een vriend van Nick in Noord, toen hij daar ontsnapte. Agenten vingen hem en de Dierenambulance bracht Cruijff naar het DOA. Maar toen hij daar in een nachthok gezet werd, ging hij er opnieuw vandoor.

'Hij sprong in het water, want als hij een sloot ziet is hij niet te houden en zo is hij ontsnapt', vertelt Nick. De dag daarna is Cruijff gezien op begraafplaats Westgaarde, vlakbij het DOA. Maar gisteren werd hij gespot vlakbij het Sierplein in Slotervaart.

'Hij rent en rent en rent, hij is naar me op zoek. Hij is van slag', zegt zijn baasje. Mensen die Cruijff gezien hebben kunnen contact opnemen met Nick.