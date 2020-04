Groot onderhoud A10 Noord begint eerder door coronacrisis

In de hemelvaartperiode (20 mei 20.00 uur tot 25 mei 5.00 uur) en pinksterperiode (28 mei 20.00 uur tot 2 juni 5.00 uur) gaat de binnenring tussen knooppunt Coenplein en afrit IJburg geheel op slot. De buitenring blijft wel open.

Dat er eerder aan de weg gewerkt wordt, betekent niet dat de weg in de zomer open blijft. Omdat er door coronamaatregelen met minder mensen gewerkt kan worden, wil Rijkswaterstaat voorkomen dat de werkzaamheden in de zomer veel langer duren. Vooralsnog blijven de plannen voor de afsluiting van de noordelijke binnenring tussen 3 en 13 juli en de buitenring tussen 31 juli en 10 augustus, staan.

In de hemelvaartperiode is de A9 tussen Holendrecht en Diemen ook afgesloten en wel in beide richtingen. In de omleidingen is daar rekening mee gehouden. Meer informatie over de afsluitingen is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.