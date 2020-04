Noord-Hollandse PvdA wil opheldering van provincie over biomassacentrale Diemen

De Noord-Hollandse fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de vergunningverlening aan de Vattenfall biomassacentrale in Diemen. Onderzoeksplatform Investico openbaarde gisteren in Trouw en De Groene Amsterdammer dat er bij het berekenen van de geoorloofde stikstofuitstoot foutieve cijfers zouden zijn gebruikt.

Volgens de onderzoekers mag de nieuwe centrale in de praktijk meer stikstof uitstoten dan de oude gascentrale deed. Dat komt omdat de vergunning is verleend op basis van verouderde vergunningen. 'De provincie kon die vergunningen verstrekken door een juridische truc waarmee enkel op papier de uitstoot afneemt', aldus dagblad Trouw.

Oude vergunningen

Volgens de onderzoekers kreeg de oude gascentrale in Diemen in 2015 een vergunning waarmee zij jaarlijks 1000 ton stikstofdioxide zou kunnen uitstoten. In werkelijkheid stootte de centrale de jaren erna tussen de 245 en 325 ton uit per jaar. Toch gebruikte de provincie in de nieuw verstrekte vergunning de veel te hoge 'papieren' waarde om te beargumenteren dat de uitstoot afneemt.

De PvdA wil onder andere van Gedeputeerde Staten weten of de uitkomsten van het onderzoeken

kloppen en hoe dit te rijmen valt met het beleid om de stikstofuitstoot juist te verminderen. Statenlid Gert-Jan Leerink: ‘Het is voor ons onbestaanbaar dat de met veel maatschappelijke weerstand genomen stikstofmaatregelen niet ten goede komen aan de natuur en woningbouw in Noord-Holland maar aan deze omstreden biomassacentrale.’

Veel verzet

In de omgeving is veel verzet tegen de komst van de nieuwe biomassacentrale. Zo probeerde de gemeenteraad van Diemen op verschillende manieren de komst te verhinderen, maar uiteindelijk bleken er geen juridisch gegronde redenen te zijn om de centrale te weigeren.