Schedel gevonden bij werkzaamheden aan Herengracht

Bouwvakkers hebben vanmiddag in het water van de Herengracht een schedel gevonden. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan een van de bruggen.

Een omstander laat weten dat er drie busjes van de politie stonden. 'Er is in de grachten iets gevonden.'

Een woordvoerder van de politie zegt dat er om 13.30 uur een melding binnenkwam over een gevonden schedel. 'Deze schedel is door de Forensische Opsporing meegenomen voor nader onderzoek. Het heeft er alle schijn van dat het een hele oude mensenschedel is.'

Hoe oud de schedel ongeveer is, is nog niet bekend. Dat wordt nog verder uitgezocht. Inmiddels zijn de agenten weer vertrokken.