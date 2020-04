Stad 'Veel bedrijven houden het net vol, maar aantal faillissementen groeit tijdens lockdown'

De coronacrisis begint zich nu ook te vertalen in het aantal faillissementen. Het doek viel de afgelopen twee maanden voor bijna honderd bedrijven, een stijging van 44 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

In maart en april vorig jaar sprak de rechtbank van Amsterdam in totaal voor 66 bedrijven het faillissement uit, de tussenstand gisteren voor die twee corona-maanden van dit jaar komt uit op 95. 'Maar dat is nog maar het begin', zegt Barth Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam. 'Er zijn veel bedrijven die het nog net kunnen volhouden met het beetje reserve dat ze hebben, of met een klein beetje respijt dat ze hebben', vertelt Drenth. 'En iedere week dat de lockdown duurt zal het aantal faillissementen blijven groeien.'

Drenth voorziet tienduizenden extra werklozen in de regio Amsterdam de komende tijd, de wanhoop onder de achterban groeit. 'En wat ik duidelijk wil maken, niet iedereen lijkt dat helemaal te snappen, hoe groot en ingrijpend de gevolgen zullen gaan zijn. Zelfs als morgen een vaccin komt, als er een medicijn komt dat geschikt is voor iedereen, de economische gevolgen zullen onwaarschijnlijk groot zijn.' MKB Amsterdam adviseert ondernemers zelfs goed bij zichzelf te rade te gaan of doorgaan nog wel zinvol is als je daarmee ook andere bedrijven meeneemt in je val. 'Blijven trekken aan een dood paard heeft echt geen zin. Maar de inschatting maken om te kijken of je bedrijf nog kansen heeft of niet, is niet alleen heel moeilijk, maar ook heel emotioneel.'

'Iedereen snapt dat je niet drie jaar lang de economie dicht kunt gooien, want dan heb je geen economie meer over', zegt Drenth. 'Iedereen snapt dat het ook niet anderhalf jaar kan duren. Iedereen snapt dat langer dan een jaar ook niet kan. Maar waar ligt de grens? Dat is een vraag die we onszelf wel moeten stellen.'